Сельхозтехника в действии: в Удмуртии пройдет биатлон на тракторах

Участников ждет гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, «Змейка».

Большая Кивара. Удмуртия. В деревне Большая Кивара Воткинского района Удмуртии 16 марта пройдут международные открытые игры «Тракторный биатлон». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Трактористы будут соревноваться в гонке по пересеченной местности, стрельбе по мишеням из пейнтбольного оружия.

Помимо скорости преодоления дистанции, мастерства управления техникой и меткости участников, жюри будут оценивать езду «Змейкой» и заезд задним ходом в гараж.

Наряду с экстремалами из Удмуртии в биатлоне себя покажут экипажи «Минского тракторного завода». Они пригонят 9 универсальных колесных тракторов марки «Беларус».

Кроме гонки гости соревнования смогут увидеть новые модели сельхозтехники. Также на площадках пройдут «Тракторный боулинг», квест «Папа-best», выступят творческие коллективы.

Отметим, впервые подобные соревнования прошли в Удмуртии в 2018 году.