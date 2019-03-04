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Сельхозтехника в действии: в Удмуртии пройдет биатлон на тракторах

09:00, 04 марта, 2019
Анна Торхова
09:00, 04 марта, 2019
Анна Торхова
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#соревнования\n#техника
Фото: pixnio.com
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Участников ждет гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, «Змейка».

Большая Кивара. Удмуртия. В деревне Большая Кивара Воткинского района Удмуртии 16 марта пройдут международные открытые игры «Тракторный биатлон». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Трактористы будут соревноваться в гонке по пересеченной местности, стрельбе по мишеням из пейнтбольного оружия.

Помимо скорости преодоления дистанции, мастерства управления техникой и меткости участников, жюри будут оценивать езду «Змейкой» и заезд задним ходом в гараж.

Наряду с экстремалами из Удмуртии в биатлоне себя покажут экипажи «Минского тракторного завода». Они пригонят 9 универсальных колесных тракторов марки «Беларус».

Кроме гонки гости соревнования смогут увидеть новые модели сельхозтехники. Также на площадках пройдут «Тракторный боулинг», квест «Папа-best», выступят творческие коллективы.

Отметим, впервые подобные соревнования прошли в Удмуртии в 2018 году.

09:00, 04 марта, 2019
Анна Торхова
196
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#соревнования\n#техника

 

 

 


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