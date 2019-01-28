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Более 6 тыс участников ожидают на «Лыжне России» в Удмуртии

13:50, 28 января, 2019
13:50, 28 января, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#Лыжня России
Фото: pixabay.com
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Главный старт пройдет на территории спорткомплекса имени Кулаковой 9 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Более 6000 тыс участников ожидают суммарно на всех стартах в рамках «Лыжни России» в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба республиканского Минспорта, главные соревнования пройдут на территории спорткомплекса имени Кулаковой в субботу, 9 февраля.

В министерстве уточнили, что соревнования пройдут в 27 муниципальных образованиях республики. В рамках соревнований состоится празднование Дня зимних видов спорта в России.

На центральном старте для участников будет предложено две дистанции: 5 км (юноши и девушки 2001 года рождения моложе) и 10 км (мужчины и женщины 2000 года рождения и старше), при этом муниципальные образования могут предложить дополнительные дистанции.

В Ижевске кроме центрального старта «Лыжня России пройдет во всех 5 районах.

- Первомайский район – лыжная трасса «Нефтемаш» (Орджоникидзе, 1 «г»)

- Индустриальный район – лыжная база «Снежинка» (Воткинское шоссе, 25)

- Ленинский район – Агростроительный колледж №23 (Автономная, 21)

- Октябрьский район – стадион «Купол» (Кирова, 6)

- Устиновский район – Ярушкинский дрендопарк

Отметим, что добраться до места соревнований и обратно можно будет на бесплатном автобусе, который будет курсировать от остановки «Сельскохозяйственная академия». Первый рейс отправится в СОЛК в 8:00, и будет ходить до 11:00 с интервалом в 30 минут. Обратно с 14:00 до 16:00 также с интервалом в 30 минут. Кроме того, будет усилен автобусный маршрут № 469.

13:50, 28 января, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#Лыжня России

 

 

 


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