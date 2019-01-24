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Третьеклассник из Сарапула представит Россию на Чемпионате мира по шахматам

09:00, 24 января, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 24 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школьники\n#чемпионат мира
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
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Мировой турнир среди школьников планеты состоится в апреле в Тунисе.

Сарапул. Удмуртия. Тигран Топузян из Сарапула представит Россию на Чемпионате мира по шахматам среди школьников. Как сообщила пресс-служба муниципалитета, третьеклассник занял III место на Всероссийском «Турнире памяти С.Ф. Ощепкова».

Этим самым юный шахматист получил право участвовать в чемпионате мира, который пройдёт в апреле в Тунисе. Всего в отборочном турнире к первенству мира среди школьников в Ижевске принимали участие 166 сильнейших шахматистов из 13 регионов России.

В течение восьми дней спортсмены соревновались в игре в классические шахматы, рапид и блиц. Результаты всех турниров пошли в общий зачёт, по результатам которого определились победители и призеры соревнований.

«Тигран боролся, трудился очень упорно, и в итоге занял III место. Хотелось бы на Чемпионате мира закрепить результаты», - говорит тренер Сергей Горбунов.

09:00, 24 января, 2019
Дмитрий Стрелков
272
0
#спорт\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школьники\n#чемпионат мира

 

 

 


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