Третьеклассник из Сарапула представит Россию на Чемпионате мира по шахматам

Мировой турнир среди школьников планеты состоится в апреле в Тунисе.

Сарапул. Удмуртия. Тигран Топузян из Сарапула представит Россию на Чемпионате мира по шахматам среди школьников. Как сообщила пресс-служба муниципалитета, третьеклассник занял III место на Всероссийском «Турнире памяти С.Ф. Ощепкова».

Этим самым юный шахматист получил право участвовать в чемпионате мира, который пройдёт в апреле в Тунисе. Всего в отборочном турнире к первенству мира среди школьников в Ижевске принимали участие 166 сильнейших шахматистов из 13 регионов России.

В течение восьми дней спортсмены соревновались в игре в классические шахматы, рапид и блиц. Результаты всех турниров пошли в общий зачёт, по результатам которого определились победители и призеры соревнований.

«Тигран боролся, трудился очень упорно, и в итоге занял III место. Хотелось бы на Чемпионате мира закрепить результаты», - говорит тренер Сергей Горбунов.