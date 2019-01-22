Встреча прошла 21 января в столице Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» уступили на домашнем паркете «Лучу». Встреча прошла накануне, 21 января, в столице Удмуртии.

Как сообщает клубная пресс-служба «студенток», начался матч с равной борьбы и только во второй половине первого тайма «Университету» удалось уйти в отрыв небольшой отрыв от соперниц, однако «Луч» к перерыву смог сравнять счет. Команды ушли на перерыв при счете 11:11.

Вторая половина игр сложилась для «Университета» крайне плачевно – подопечные Роберта Минабутдинова смогли забить лишь 6 мячей, на что «Луч» ответил результативностью на 10 голов выше. Матч завершился со счетом 17:27 в пользу «Луча».

На данный момент «Университет» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков, москвички – 8-е (8 очков).