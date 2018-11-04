Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

Однако сама спортсменка осталась не очень довольна своим выступлением.

Хельсинки. Финляндия. Уроженка Удмуртии, фигуристка Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при в Финляндии. Как пишет РБК, олимпийская чемпионка выиграла короткую и произвольную программы. В общей сложности она набрала 215,29 балла.

После турнира Загитова заявила, что осталась не очень довольна прокатом. «Выступлениями я не очень довольна, особенно в короткой программе. В произвольной чуть лучше, но все равно не идеально. У меня сегодня не было такого настроя, который всегда присутствует. Моя цель в нынешнем сезоне - кататься с удовольствием и показывать на каждом старте хорошее катание», – рассказала Алина.

В итоговом зачете следом за Загитовой расположилась другая представительница России — Станислава Константинова. Третья строчка по итогам двух программ осталась за японкой Каори Сакамото.