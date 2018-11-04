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Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

10:00, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
10:00, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
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#спорт\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: goodhouse.ru
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Однако сама спортсменка осталась не очень довольна своим выступлением.

Хельсинки. Финляндия. Уроженка Удмуртии, фигуристка Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при в Финляндии. Как пишет РБК, олимпийская чемпионка выиграла короткую и произвольную программы. В общей сложности она набрала 215,29 балла.

После турнира Загитова заявила, что осталась не очень довольна прокатом. «Выступлениями я не очень довольна, особенно в короткой программе. В произвольной чуть лучше, но все равно не идеально. У меня сегодня не было такого настроя, который всегда присутствует. Моя цель в нынешнем сезоне - кататься с удовольствием и показывать на каждом старте хорошее катание», – рассказала Алина.

Церемония награждения. #загитова #alinazagitova #teamtutberidze #gpfigure

2,534 Likes, 54 Comments - #teamZagitova Alina Zagitova (@teamzagitova) on Instagram: "Церемония награждения. #загитова #alinazagitova #teamtutberidze #gpfigure"

В итоговом зачете следом за Загитовой расположилась другая представительница России — Станислава Константинова. Третья строчка по итогам двух программ осталась за японкой Каори Сакамото.

Гран при Финляндии. Женщины. Произвольная программа. Алина Загитова

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10:00, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
4222
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#спорт\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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