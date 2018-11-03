Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова выиграла короткую программу на этапе гран-при в Финляндии

Олимпийская чемпионка набрала 68,90 балла.

Хельсинки. Финляндия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова стала первой в короткой программе на гран-при в Финляндии. Как сообщает sportur.ru, третий этап стартовал в Хельсинках в пятницу, 2 ноября.

Олимпийская чемпионка показала лучший результат, набрав 68,90 балла.

«Спортсменка не смогла выполнить каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, допустив «бабочку» на втором прыжке», - сообщает издание.

Второй стала японка Юна Сираива (63,77), третьей – бельгийка Лена Хендрикс (63,17), четвертой – россиянка Станислава Константинова (62,56), шестой – Дарья Паненкова (58,23).

Произвольную программу одиночницы покажут в субботу, 3 ноября. Начало в 18:30 по московскому времени.