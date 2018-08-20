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Паравелогонщики из Удмуртии завоевали «золото» на Кубке мира

15:15, 20 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
15:15, 20 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#Канада
Фото: vk.com/sportadapt18
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Чемпионат по велоспорту прошёл в Канаде.

Ижевск. Удмуртия. Два паравелогонщика из Удмуртии стали победителями на Кубке мира. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, финал соревнований прошёл в канадском городе Байс-Кото.

Всего на соревнованиях принимали участие около 220 спортсменов из 18 стран. Россию представляли четыре велогонщика: Арслан Гильмутдинов (Удмуртия) - класс МС2, Светлана Мошкович (Москва) - WH4, Сергей Пудов (Удмуртия) - МС4, Анна Тихонова (Новгородская область) - WC4.

Арслан Гильмутдинов и Сергей Пудов возглавляли промежуточный зачет Кубка мира в своих классах и по завершению трёх этапов Кубка мира они подтвердили свои результаты и стали победителями Кубка Мира по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата - 2018.

15:15, 20 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#велоспорт\n#Канада

 

 

 


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