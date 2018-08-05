Футболистки ижевского «Торпедо» уступили на домашнем поле «Рязани-ВДВ»

Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостевого коллектива.

Ижевск. Удмуртия. Футболистки ижевского «Торпедо» в очередном матче чемпионата России уступили на домашнем поле «Рязани-ВДВ». Игра завершилась со счетом 0:2 в пользу гостевого коллектива.

Оба мяча лидер высшего дивизиона забил в первом тайме. Результативными действиями отличилась Елена Данилова.

После 10 проведенных игр в чемпионате «Рязань» является единоличным лидером. В свою очередь «Торпедо» замыкает турнирную таблицу. Команда в текущем сезоне очков не набирала.

Ранее футболистка из Удмуртии Екатерина Фролова на правах аренды перешла в московский «Локомотив».