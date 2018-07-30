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Болельщики «Ижстали» отменили митинг после встречи с властями Удмуртии

10:35, 30 июля, 2018
Георгий Поветкин
10:35, 30 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Правительство\n#Ижевск\n#хоккей\n#власть\n#Удмуртия\n#Александр Свинин
Фото: vk.com/izhhcizhstal
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На диалог с поклонниками команды также вышли министр спорта республики Наталья Гольцова и исполнительный директор «сталеваров» Константин Билан.

Ижевск. Удмуртия. Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» отменили митинг после встречи с первым вице-премьером правительства Удмуртии Александром Свининым. На диалог с поклонниками команды также вышли министр спорта республики Наталья Гольцова и исполнительный директор «сталеваров» Константин Билан.

В ходе диалога были затронуты волнующие стороны вопросы, включая финансирование команды, участие клуба в ВХЛ и назначение нового тренера.

«Никто хоккейный клуб бросать не будет. Республика поддерживала, и будет поддерживать «Ижсталь». Мы хотим, чтобы со временем у клуба было сбалансированное финансирование - 50 на 50 за счёт средств республиканского бюджета и спонсора. Учредителем клуба является республика, она и будет искать спонсора. У нас на это есть полтора года. В 2019 году мы приступим к реконструкции ледовой арены», - сказал Александр Свинин.

Напомним, что болельщики «Ижстали» были намерены провести санкционированный митинг 1 августа у монумента Дружбы народов. Ранее также клубная пресс-служба выступила с заявлением о прекращении судебного производства по делу о банкротстве клуба.

10:35, 30 июля, 2018
Георгий Поветкин
196
0
#спорт\n#Правительство\n#Ижевск\n#хоккей\n#власть\n#Удмуртия\n#Александр Свинин

 

 

 


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