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Суд прекратил производство по делу о банкротстве ХК «Ижсталь»

16:50, 26 июля, 2018
Георгий Поветкин
16:50, 26 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#долги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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Соответствующее решение опубликовано в картотеке дел.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртской Республики прекратил производство по делу о банкротстве хоккейного клуба «Ижсталь». Об этом со ссылкой на картотеку дел сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Сегодня вынесено судебное решение о прекращении производства по делу о банкротстве в отношении «ХК «Ижсталь», в связи с погашением задолженности по страховым взносам», - говорится в сообщении.

Ранее министр спорта Удмуртии заявляла о том, что долги команды составляют половину годового бюджета. Несколько сотрудников команды написали заявление о приостановлении трудовой деятельности из-за задолженности по зарплате.

16:50, 26 июля, 2018
Георгий Поветкин
230
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#долги\n#финансы и деньги

 

 

 


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