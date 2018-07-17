В условиях сокращения финансирования «Зенит-Ижевск» сделает упор на своих воспитанников

Об этом в интервью официальному сайту команды заявил новый тренер клуба из столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В условиях сокращения финансирования футбольный клуб «Зенит-Ижевск» сделает упор на своих воспитанников. Об этом в интервью официальному сайту команды заявил новый тренер команды из столицы Удмуртии Сергей Емельянов.

«Финансовые условия сокращены, из-за чего мы не можем оставить футболистов, которые в прошлом году были, и это в первую очередь шанс для местных молодых футболистов проявить себя, показать, что они могут играть. Болельщикам стоит набраться терпения - команда молодая, однако амбициозная», - рассказал Сергей Емельянов.

По его словам, в Ижевск из других клубов вернулись Евгений Мухаметзянов (вернулся из «КАМАЗа»), Денис Кибардин (вернулся из «Нефтехимика»), Кирилл Басов (из Акадимии имени Понедельника), Илья Михайлов — возобновил профессиональную карьеру после трёхлетнего перерыва.

«Из новых футболистов, с кем заключены трудовые договоры, отмечу Шайдулина Артура 1997 года рождения, воспитанника челнинского футбола, центральный защитник, и нападающего Сергея Венских, воспитанника кировского футбола, в прошлом сезоне выступал за «Волгу» Ульяновск. А также вратарь Роман Колюжный, который в прошлом выступал в «Мордовии». Остальные - это ребята из нашего дубля», - уточнил наставник.

Емельянов также отметил, что команда будет играть на победу в каждом матче. Первый матч коллектив из Ижевска проведет 20 июля против «Нефтехимика» на выезде.