В Ижевске пройдет VIII Всероссийский турнир по пляжному волейболу

В соревнованиях примут участие профессионалы и любители.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 13 по 15 июля пройдет VIII Всероссийский турнир по пляжному волейболу. Торжественное открытие пройдет на спорткомплексе «Чекерил». Оно назначено на субботу 14 июля, сообщают организаторы на официальной странице во «ВКонтакте».

Стартует мероприятие в 12:00. Организаторы обещают «волейбол-шоу».

В рамках турнира участники сразятся за номинации «Сингл», то есть один на один, а также в командах из трех человек. Спортсменов поделили на две группы: профессиональные и непрофессиональные команды. Во вторую категорию войдут и ветераны.

«Соревнования проводятся по действующим правилам пляжного волейбола», - сообщают организаторы.

Программа турнира:

Суббота, 14 июля:

09:00 - 12:00 – предварительные игры;

12:00 – 12:30 – торжественное открытие, волейбол-шоу;

12:30 – 14:00 – соревнования в номинации «Сингл» (один на один);

14:00 – 16:00 – смешанный волейбол 3х3;

16:30 – 21:00 – предварительные игры .

Воскресение, 15 июля:

09:00 – турнир любителей (2 группа);

10:00 – финальные игры (1 группа);

Во второй день соревнования состоятся на ижевском пляже. Наградят победителей и участников соревнований 15 июля в 14:00.