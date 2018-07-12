В Ижевске пройдет VIII Всероссийский турнир по пляжному волейболу

В соревнованиях примут участие профессионалы и любители.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 13 по 15 июля пройдет VIII Всероссийский турнир по пляжному волейболу. Торжественное открытие пройдет на спорткомплексе «Чекерил». Оно назначено на субботу 14 июля, сообщают организаторы на официальной странице во «ВКонтакте».
Стартует мероприятие в 12:00. Организаторы обещают «волейбол-шоу».
В рамках турнира участники сразятся за номинации «Сингл», то есть один на один, а также в командах из трех человек. Спортсменов поделили на две группы: профессиональные и непрофессиональные команды. Во вторую категорию войдут и ветераны.
«Соревнования проводятся по действующим правилам пляжного волейбола», - сообщают организаторы.
Программа турнира:
Суббота, 14 июля:
09:00 - 12:00 – предварительные игры;
12:00 – 12:30 – торжественное открытие, волейбол-шоу;
12:30 – 14:00 – соревнования в номинации «Сингл» (один на один);
14:00 – 16:00 – смешанный волейбол 3х3;
16:30 – 21:00 – предварительные игры .
Воскресение, 15 июля:
09:00 – турнир любителей (2 группа);
10:00 – финальные игры (1 группа);
Во второй день соревнования состоятся на ижевском пляже. Наградят победителей и участников соревнований 15 июля в 14:00.