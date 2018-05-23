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Ижевское «Торпедо» на выезде уступило Рязани-ВДВ

13:25, 23 мая, 2018
Георгий Поветкин
13:25, 23 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Рязань
Фото: vk.com/club1275615
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Встреча завершилась со счетом 4:0.

Рязань. Футболистки ижевского «Торпедо» на выезде уступили Рязани-ВДВ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяек поля.

Голами в ворота команды из Удмуртии отметились Елена Данилова, Наталья Осипова, Ольга Басанская, Елизавета Лазарева.

«Мы понимали к кому приехали играть. «Рязань-ВДВ» опытная команда, серебряный призер минувшего сезона, будет выступать в Лиге чемпионов. Мы же только находимся в стадии становления. Пытались держаться сколько могли, но после забитого мяча Еленой Даниловой стало уже сложно сдержать хозяек. Обороняться у нас уже начинает получаться, а вот атаковать пока нет», - рассказал после игры клубной пресс-службе «Рязани-ВДВ» наставник «Торпедо» Константин Кайгородов.

На данный момент команда из Ижевска замыкает таблицу высшего дивизиона. «Торпедо» является единственным коллективом, который пока не набрал очков и не отметился забитыми голами.

13:25, 23 мая, 2018
Георгий Поветкин
269
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Рязань

 

 

 


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