Ижевское «Торпедо» на выезде уступило Рязани-ВДВ

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Рязань. Футболистки ижевского «Торпедо» на выезде уступили Рязани-ВДВ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяек поля.

Голами в ворота команды из Удмуртии отметились Елена Данилова, Наталья Осипова, Ольга Басанская, Елизавета Лазарева.

«Мы понимали к кому приехали играть. «Рязань-ВДВ» опытная команда, серебряный призер минувшего сезона, будет выступать в Лиге чемпионов. Мы же только находимся в стадии становления. Пытались держаться сколько могли, но после забитого мяча Еленой Даниловой стало уже сложно сдержать хозяек. Обороняться у нас уже начинает получаться, а вот атаковать пока нет», - рассказал после игры клубной пресс-службе «Рязани-ВДВ» наставник «Торпедо» Константин Кайгородов.

На данный момент команда из Ижевска замыкает таблицу высшего дивизиона. «Торпедо» является единственным коллективом, который пока не набрал очков и не отметился забитыми голами.