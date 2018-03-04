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Юкаменский заяц, Алнашская корова и Капитан Удмуртия: в Ижевске прошел шоу-матч по хоккею на валенках

16:59, 04 марта, 2018
Георгий Поветкин
16:59, 04 марта, 2018
Георгий Поветкин
1611
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#отдых\n#спорт\n#досуг\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#призы\n#досуг в Ижевске
Фото: ИА "Сусанин"
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Он был приурочен к старту городского турнира, победитель которого отправится в Данию на чемпионат мира поддержать российскую сборную, а также получит настоящую хоккейную коробку в своем районе.

Ижевск. Удмуртия В Ижевске прошел шоу-матч по хоккею на валенках. Игра была приурочена к старту городского турнира, победитель которого отправится в Данию на чемпионат мира поддержать российскую сборную, а также получит настоящую хоккейную коробку в своем районе.

В показательном матче приняли участие символическая сборная Удмуртии (в костюмах талисманов республиканских сельских спортивных игр) и сборная Ижевска (в костюмах городских талисманов.

Отборочные игры чемпионата Ижевска по хоккею на валенках начнутся в каждом районе города с 10 марта. Подать заявку о желании участвовать в чемпионате можно до 7 марта главному судье турнира Сергею Гусеву по телефону 8 (919) 912 44 04. Любительская команда должна состоять из 12 человек, возраст участников от 16 лет, команды могут быть смешанными – мужчины и женщины.

По инициативе Хоккей-на-валеночной лиги Удмуртии, в рамках чемпионата будут возрождены народные названия городских районов – соревноваться будут команды Соцгорода, Культбазы, Татарбазара, Металлурга, Центра и т.д. все новости турнира, полезная информация, график отборочных матчей и фото всегда можно узнать в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«У меня впечатления самые хорошие. Я хотел бы особый акцент сделать, что у нас здесь не просто спортивное действо, а это еще и возможность жителей побороться за реальный приз: команду победителей мы отправляем в Данию поддержать сборную России на чемпионат мира по хоккею, но самое главное, та команда, которая выиграет, получает в качестве приза хоккейную коробку. Это придаст еще больший накал страстей тем матчам, которые будут еще проходить. Я надеюсь, что благодаря чемпионату движение будет набирать обороты», - рассказал журналистам руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

По его словам, турнир – это еще одна возможность отдохнуть всей семьей.

В свою очередь глава Ижевска Юрий Тюрин отметил, что шоу получилось интересным и красочным, особенно для детей, так как в матче приняли участие большие ростовые куклы, символизирующие Удмуртию и ее столицу.

«Я считаю, что это красивый вид спортивного отдыха, который доступен всех. Почему бы не выйти и не поиграть на свежем воздухе. Отличная идея, что можно побороться за кубок и получить приз», - сказал глава Ижевска.

Замглавы городской администрации по социальным вопросам Дмитрий Чистяков напомнил, что в предстоящем турнире смогут принять участие игроки, которые не смогли собрать целую команду.

«В группе «Вконтакте» могут записываться как сформированные команды, так и те, у кого нет команд, мы будем их формировать», - сказал Чистяков.

16:59, 04 марта, 2018
Георгий Поветкин
1611
0
#отдых\n#спорт\n#досуг\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#призы\n#досуг в Ижевске

 

 

 

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