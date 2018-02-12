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      26 хоккеистов отправились на заключительную выездную серию «Ижстали» в регулярке ВХЛ

      13:32, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      13:32, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      209
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Казань\n#Удмуртия\n#Самара\n#Пенза
      Фото: ИА "Сусанин"
      209
      0

      «Сталевары» встретятся с «Барсом», ЦСК ВВС, «Дизелем» и «Саровом».

      Ижевск. Удмуртия. 26 хоккеистов отправились на заключительную выездную серию «Ижстали» в регулярке ВХЛ. «Сталевары» встретятся с «Барсом», ЦСК ВВС, «Дизелем» и «Саровом».

      Игры состоятся в Казани, Самаре, Пензе и Сарове 13, 15, 17 и 19 февраля.

      Вратари: Кононов Савелий, Черепенин Александр, Долганов Филипп.

      Защитники: Виноградов Алексей, Дыньков Михаил, Краснов Алексей, Полунин Николай, Сизов Антон, Сильницкий Юрий, Трубкин Руслан, Седов Максим

      Нападающие: Баженов Алексей, Богословский Владислав, Бондарев Никита, Кодола Владислав, Лапин Сергей, Макаров Валентин, Мнихович Андрей, Никифоров Евгений, Николаев Илья, Рыжов Константин, Федин Илья, Шмурыгин Кирилл, Семакин Руслан, Мерзляков Клим, Скобелев Вячеслав.

      На данный момент «Ижсталь» находится на 22 месте в Высшей хоккейной лиге. В активе клуба из столицы Удмуртии 61 очко после 48 игр. На 16 месте, которое дает право побороться за кубок Петрова, находится «Рубин», набравший 67 очков, однако тюменский коллектив провел на 2 игры больше «сталеваров».

      Чуть ниже располагаются «Барс» (48 игр, 65 очков), «Челмет» (49 игр, 64 очка), «Молот-Прикамье» (48 игр, 64 очка), «Дизель» (48 игр, 62 очка) и «Рязань» (48 игр, 61 очко). 

      13:32, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      209
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Казань\n#Удмуртия\n#Самара\n#Пенза

       

       

       

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