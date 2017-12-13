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      До 1000 болельщиков ожидают в пиковые дни на «Ижевской винтовке»

      15:50, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      15:50, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      328
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#Удмуртия\n#Александр Свинин
      Фото: ИА "Сусанин"
      328
      0

      По словам министра спорта Удмуртии Натальи Гольцовой, для поклонников биатлона будут функционировать палатки с тепловыми пушками, где можно будет перекусить и согреться.

      Ижевск. Удмуртия. До 1000 болельщиков ожидают в пиковые дни на «Ижевской винтовке». Об этом журналистам на пресс-конференции в среду, 13 декабря, рассказал исполняющий обязанности первого зампреда правительства Удмуртии Александр Свинин.

      «Мы ждем в пиковые дни 17 и 23 числа до тысячи болельщиков. Насколько я понимаю, в прошлые годы это было 100-120 болельщиков, то есть показатель в 10 раз выше», - рассказал Александр Свинин.

      В свою очередь министр спорта региона Наталья Гольцова отметила, что для поклонников биатлона будут функционировать палатки с тепловыми пушками, где можно будет перекусить и согреться.

      «Есть большая зона для болельщиков и развлечений, для спортсменов, которые примут участие в любительском старте. Будут, безусловно, палатки с тепловыми пушками, в которых можно перекусить и согреться», - рассказала Наталья Гольцова.

      Напомним, что старты в рамках «Ижевской винтовки» состоятся на РССК имени Демидова с 17 по 23 декабря, а 24 числа все желающие смогут принять участие в лыжном марафоне имени Галины Кулаковой.

      До места проведений соревнований будут курсировать бесплатные автобусы.

      15:50, 13 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      328
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#Удмуртия\n#Александр Свинин

       

       

       

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