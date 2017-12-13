По словам министра спорта Удмуртии Натальи Гольцовой, для поклонников биатлона будут функционировать палатки с тепловыми пушками, где можно будет перекусить и согреться.

Ижевск. Удмуртия. До 1000 болельщиков ожидают в пиковые дни на «Ижевской винтовке». Об этом журналистам на пресс-конференции в среду, 13 декабря, рассказал исполняющий обязанности первого зампреда правительства Удмуртии Александр Свинин.

«Мы ждем в пиковые дни 17 и 23 числа до тысячи болельщиков. Насколько я понимаю, в прошлые годы это было 100-120 болельщиков, то есть показатель в 10 раз выше», - рассказал Александр Свинин.

В свою очередь министр спорта региона Наталья Гольцова отметила, что для поклонников биатлона будут функционировать палатки с тепловыми пушками, где можно будет перекусить и согреться.

«Есть большая зона для болельщиков и развлечений, для спортсменов, которые примут участие в любительском старте. Будут, безусловно, палатки с тепловыми пушками, в которых можно перекусить и согреться», - рассказала Наталья Гольцова.

Напомним, что старты в рамках «Ижевской винтовки» состоятся на РССК имени Демидова с 17 по 23 декабря, а 24 числа все желающие смогут принять участие в лыжном марафоне имени Галины Кулаковой.

До места проведений соревнований будут курсировать бесплатные автобусы.