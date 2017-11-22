Транспорт будет ходить по привычному маршруту: магазин «Малахит» - ГИБДД – РССК имени Демидова.

Ижевск. Удмуртия. Опубликовали расписание автобусов, которые будут курсировать в дни «Ижевской винтовки-2017». Транспорт будет ходить по привычному маршруту: магазин «Малахит» - ГИБДД – РССК имени Демидова.

На автобусах можно будет добраться до места проведения соревнований и обратно. Первенство России и 3-й этап Кубка России по биатлону будут проходить с 17 по 23 декабря на территории республиканского стрелково-спортивного комплекса Демидова. В программе – индивидуальные, спринтерские и эстафетные гонки. В республике ожидают около 150 сильнейших спортсменов страны.