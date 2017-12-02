Спортсмены из Удмуртии завоевали золотые награды на Чемпионате Европы по «Сётокан»

В соревнованиях, которые проходили в Португалии, участвовало 20 стран.

Ижевск. Удмуртия. Спортсмены из Удмуртии помогли сборной России стать первой на Чемпионате и Первенстве Европы по «Сётокан». Как сообщает пресс-служба «Динамо», в соревнованиях участвовали сборные из 20 стран.

Второе место в общекомандном зачёте заняла команда из Англии.

Воспитанники «Динамо» из Ижевска добавили в копилку сборной России одну золотую, три серебряных и две бронзовые медали. Ребята получили награды в одиночных соревнованиях и в разделе сётокан ката-группа.