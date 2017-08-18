Ходок из Удмуртии Широбоков: хотел доказать всем, что наша школа сильнейшая в мире

В Ижевске встретили уроженца Шарканского района Сергея Широбокова, который завоевал серебряную медаль на прошедшем в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике.

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска встретили уроженца Шарканского района Сергея Широбокова, который на минувшем чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне завоевал серебряную медаль в спортивной ходьбе на дистанции 20 км. Спортсмен на соревнованиях выступал под нейтральным флагом.

На аэровокзале Широбокова приветствовала его семья, один из первых тренеров Екатерина Ежова, министр спорта Удмуртии Игорь Краснов, а также друзья и спортсмены, с которыми ходок тренировался ранее.

«Для Удмуртии это большое достижение. Дети спрашивают можно ли к нам прийти (заниматься). Я думаю, что в дальнейшем будет бум спортивной ходьбы. Мы этому очень рады. Мы с Сергеем начали в определенный момент работать. Я видела его задатки, каждый тренер хочет вырастить чемпиона и у меня это получилось», - рассказала тренер ходока Екатерина Ежова.

По ее словам, у Сергея всегда горели глаза. Он с большим желанием занимался этим видом спорта и отличался особым трудолюбием.

В Ижевске встретили ходока Сергея Широбокова Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-18.

«Я его приметила на фестивале школьников – там он уже показывал высокие результаты. Спросила у Сергея про дальнейшие планы – он был в недоумении, не знал, тут то я за него и «зацепилась». Конечно все видели, когда спортсмены финишировали с флагами своих стран, а он был счастливый, но потерянный. Думаю, ему хотелось бы сделать круг почета с российским триколором», - рассказал журналистам Ежова.

Она отметила и традиции спортивной ходьбы Удмуртии, которыми славится регион. Так, 18 лет назад серебро на чемпионате мира завоевал атлет Герман Скурыгин (родился в деревне Вутно в 1963 году, скончался в 2008 году в возрасте 45 лет).

«Чего не хватает нам сейчас? Денег не хватает. Мы думаем министерство наше и руководство подумают и будут больше уделять нам внимания. Средства нужны на подготовку, в том числе и сборы», - поделилась своим мнением Ежова.

Спустя полчаса приземлился самолет с Сергеем Широбоковым на борту. После общения с официальными лицами, спортсмен пообщался с журналистами республиканских СМИ.

«Настроение во время соревнований было боевое, а когда узнал, как за меня болели земляки – ощущения были неописуемые. У меня есть результаты и быстрее на этой дистанции, но не хватило, наверное, опыта. Мне помогла вера в себя, и я хотел доказать всем, что наша школа остается сильнейшей в мире и мы можем выступать и без флага», - рассказал журналистам Широбоков.

По его словам, обидно было проиграть лидеру всего несколько секунд, однако спортсмен доволен показанным результатом.

Тренер Екатерина Ежова о ходоке Широбокове Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-18.

«Второе место для 18-летнего парня – отличный результат. Был один переломный момент на дистанции, не помню на каком километре, когда я уже понял для себя, что не имею права сдаться – я должен доказать всем, что мы можем выиграть», - рассказал спортсмен.

Он также отметил, что отношение к атлетам, выступающим под нейтральным флагом, со стороны других спортсменов было доброжелательным.

«Отношение спортсменов из других стран к нам было хорошим, а на других я не обращал внимания. Не могу сказать было или нет оно предвзятым. Я просто не обращал на это внимания. Единственный момент - я приехал в гостиницу, даже вещи не успел разложить и уже через две-три минуты ко мне постучались допинг-контролеры. Так всех наших спортсменов проверяли», - сказал Широбоков.

До октября спортсмен будет отдыхать, после чего начнет подготовку к новому сезону и чемпионату России, где пройдет отбор на соревнования мирового уровня.

Как отметил в беседе с журналистами министр Краснов, у Сергея Широбокова все еще впереди. Республика будет продолжать оказывать спортсменам «всяческое содействие в достижении спортивных результатов».

«Все говорит о том, что у нас есть талантливые ребята – их нужно находить, отмечать и за это спасибо тренерскому штабу, родителям. Целеустремленность у Сергея потрясающая. Помимо таланта каждый успех – это огромный труд. У нас одна из лучших систем премирования наших спортсменов – могу сказать, что у Сергея уже 375 тыс. рублей практически в кармане. Решение по предоставлению жилья принимается главой Удмуртии», - рассказал Игорь Краснов.

Своими эмоциями с журналистами поделился и начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Шарканского района Сергей Чернов.

«Самое главное Широбоков фамилия – это наша фамилия, Шарканская. Нельзя не отметить Екатерину Ежову – в Удмуртии это точно лучший тренер. Мы должны ценить таких людей, которые прославляют нашу деревню, район, республику и Россию. Обидно, что не удалось ему финишировать с флагом. Мы не додумались: надо было отправить флаг Удмуртии или Шарканского района – пускай бы задумались все, что это за флаг такой у него», - поделился своими эмоциями Сергей Чернов, который рассказал, как Сергей Широбоков делал первые шаги в спортивной ходьбе.

«Ему это очень понравилось – он самостоятельно занимался у себя в маленькой деревне. На него все смотрели и думали, что это за вид спорта такой <…> а когда уже увидели Сергея по телевизору – отношение совершенно поменялось», - сказал Сергей Чернов.

Напомним, в этом году Широбоков стал чемпионом Европы среди юниоров, а также серебряным призером чемпионата мира, который прошел в Лондоне с 4 по 13 августа. Победителем стал колумбиец Эйдер Аревало, который преодолел 20-километровую дистанцию за 1 час 18 минут 53 секунды, установив национальный рекорд. 18-летний Широбоков на финише показал время 1 час 18 минут 55 секунд. Бронзу завоевал бразилец Кайо Бонфим, также установивший национальный рекорд (1:19.04).

Широбоков родился в деревне Малая Ита Шарканского района Удмуртии.