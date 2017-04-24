  • $ 56.23 ↓
  • € 60.32 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Глазовский «Прогресс» впервые в истории вышел в плей-офф Суперлиги

      21:03, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      21:03, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      250
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Екатеринбург\n#Удмуртия
      Фото: МФК "Прогресс"
      250
      0

      Команда из Удмуртии одержала победу над «Синарой». Этот результат гарантировал коллективу попадание в серию игр на вылет.

      Ижевск. Футболисты глазовского «Прогресса» впервые в истории вышли в плей-офф Суперлиги. Команда из Удмуртии в домашнем матче одержала победу над «Синарой». Этот результат гарантировал коллективу попадание в серию игр на вылет. 

      Счет на 25 минуте открыл Александр Райхель. В самом начале второго тайма Владимир Разуванов и Кирилл Козлов увеличили преимущество глазовчан до трех мячей (3:0). Через четыре минуты сопреники обменялись забитыми мячами, после чего гости выпустили на паркет пятого полевого игрока (4:1).

      С лишним футболистом на площадке «Синара» смогла забить два гола (4:3), после чего Денис Гуляйкин отправил пятый мяч в сетку ворот гостей (5:3). В оставшиеся 6 минут коллективы обменялись результативными ударами и встреча в итоге закончилась со счетом 6:4 в пользу «Прогресса».

      Этот результат позволили коллективу впервые в своей истории выйти в плей-офф Суперлиги - элитного российского мини-футбольного турнира, который является одним из сильнейших в мире.

      21:03, 24 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      250
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#футбол\n#Екатеринбург\n#Удмуртия
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа