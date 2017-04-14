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      Охотничью базу хотят построить в Игринском районе

      14:47, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      14:47, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      276
      0
      #отдых\n#Ижевск\n#охота\n#Удмуртия\n#места отдыха
      Фото: pixabay.com
      276
      0

      Стоимость проекта оценивают в 10 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Туристическая охотничья база может посвиться в Игринском районе Удмуртии. Проект рекреационного объекта рассмотрели на «Часе инвестора» в правительстве региона в пятницу, 14 апреля.

      Предполагается, что на территории объекта будет банная, площадки для проведения культурных мероприятий, кафе, гостиница, место для рыбалки и охоты.

      По словам директора ООО «Удмуртохота» Сергея Зайцева, который презентовал проект, его стоимость составит 10 млн рублей и будет реализовываться за счет собственных средств и инвесторов. 9 марта проект включили в реестр. Срок его реализации 3 года, срок окупаемости 10 лет. Площадь, которую займет база составляет 2 гектара.

      14:47, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      276
      0
      #отдых\n#Ижевск\n#охота\n#Удмуртия\n#места отдыха
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