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      Ходока из Удмуртии Сергея Широбокова допустили до международных стартов

      10:10, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:10, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      154
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#легкая атлетика\n#допинг
      Фото: pixabay.com
      154
      0

      Как сообщает официальный сайт IAAF, он будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.

      Ижевск. Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила ходока из Удмуртии Сергея Широбокова до международных стартов. Как сообщает официальный сайт IAAF, Широбоков будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.

      «Совет по допинг-контролю ИААФ согласился с тем, что заявки семи россиян соответствуют критериям и дают право для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов», - говорится в официальном сообщении федерации.

      «…все спортсмены, получившие исключительное право на участие, будут выступать в качестве независимых нейтральных спортсменов, а не в составе сборной России», - прокомментировал ситуацию президент IAAF Себастьян Коу.

      Помимо Широбокова до стартов допустили Илью Мудрова (прыжки с шестом), Сергея Шубенкова (бег, спринт), Даниила Цыплакова (прыжки в высоту), Марию Кучину (прыжки в высоту), Ольгу Муллину (прыжки с шестом), Яну Смердову (ходьба).

      Отметим, что в этом году было утверждено 10 подобных заявок и 17 были отклонены.

      10:10, 12 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      154
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#легкая атлетика\n#допинг
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