Ходока из Удмуртии Сергея Широбокова допустили до международных стартов

Как сообщает официальный сайт IAAF, он будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.

Ижевск. Международная федерация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила ходока из Удмуртии Сергея Широбокова до международных стартов. Как сообщает официальный сайт IAAF, Широбоков будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.

«Совет по допинг-контролю ИААФ согласился с тем, что заявки семи россиян соответствуют критериям и дают право для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов», - говорится в официальном сообщении федерации.

«…все спортсмены, получившие исключительное право на участие, будут выступать в качестве независимых нейтральных спортсменов, а не в составе сборной России», - прокомментировал ситуацию президент IAAF Себастьян Коу.

Помимо Широбокова до стартов допустили Илью Мудрова (прыжки с шестом), Сергея Шубенкова (бег, спринт), Даниила Цыплакова (прыжки в высоту), Марию Кучину (прыжки в высоту), Ольгу Муллину (прыжки с шестом), Яну Смердову (ходьба).

Отметим, что в этом году было утверждено 10 подобных заявок и 17 были отклонены.