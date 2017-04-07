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      Определился состав участников хоккейного турнира памяти Тарасова, который пройдет в Ижевске

      17:20, 07 апреля, 2017
      17:20, 07 апреля, 2017
      131
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      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»/Никита Сосунов
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      Игры пройдут с 4 по 6 августа в столице Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. Определился состав участников хоккейного турнира памяти Тарасова, который пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба «Ижстали», игры состоятся с 4 по 6 августа в столице Удмуртии.

      Кроме ижевского клуба в соревнованиях примут участие «Торос» (Нефтекамск), «Молот-Прикамье» (Пермь), а также свое участи подтвердила команда «Нефтяник» из Альметьевска.

      Таким образом, по составу турнир Тарасова будет довольно весомым: два чемпиона, один призер ВХЛ, а также бронзовый призер «регулярки».

      17:20, 07 апреля, 2017
      131
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
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