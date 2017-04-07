Игры пройдут с 4 по 6 августа в столице Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Определился состав участников хоккейного турнира памяти Тарасова, который пройдет в Ижевске. Как сообщает пресс-служба «Ижстали», игры состоятся с 4 по 6 августа в столице Удмуртии.

Кроме ижевского клуба в соревнованиях примут участие «Торос» (Нефтекамск), «Молот-Прикамье» (Пермь), а также свое участи подтвердила команда «Нефтяник» из Альметьевска.

Таким образом, по составу турнир Тарасова будет довольно весомым: два чемпиона, один призер ВХЛ, а также бронзовый призер «регулярки».