Жителям Удмуртии рассказали, как ускорить набухание почек у отстающих в развитии дачных деревьев

09:00, 13 апреля, 2026
Максим Александров
#Дача\n#эксперт\n#растения
Источник фото: ИИ
В этом может помочь тёплая вода, фольга и санитарная обрезка.

Стимулировать пробуждение плодовых деревьев на дачном участке можно с помощью тёплой воды, фольги и санитарной обрезки. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на доцента кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Романа Опарина.   

Эксперт подчеркнул: вмешательство оправдано только в том случае, если дерево заметно запаздывает в развитии по сравнению с соседними растениями того же вида.

Биолог предупредил, что в обычной ситуации искусственно торопить природу рискованно. Проснувшиеся раньше срока почки становятся беззащитны перед возвратными заморозками и могут погибнуть.

Если стимуляция необходима, Опарин рекомендует начать с доступа света. Ветви кустов или деревьев, затеняющих крону, следует обрезать. В качестве альтернативы эксперт предложил использовать светоотражающие экраны из белой ткани или обычной фольги, закреплённые напротив растения. Полив водой температурой 20–25 градусов также мягко подталкивает корневую систему к активности.

Среди более действенных мер специалист выделил биостимуляторы. Препараты эпин и циркон снижают последствия холодового стресса и ускоряют пробуждение почек, а гуматы калия или натрия стимулируют рост побегов и корней.

Ускорить сокодвижение помогает санитарная обрезка — удаление сухих, подмерзших и ослабленных ветвей. Ещё один прием — мульчирование приствольного круга тёмной органикой: торфом, перегноем или компостом. Тёмный слой притягивает солнечное тепло, а процессы разложения удобрений микроорганизмами дают дополнительный биологический подогрев почвы.

