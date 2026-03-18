Житель Ижевска осужден за финансирование нежелательной организации

16:14, 18 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нежелательная организация
Источник фото: ИА «Сусанин»
Мужчина перечислил почти 40 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Ленинский районный суд Ижевска вынес приговор 48-летнему мужчине, признанному виновным в осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года мужчина, зная о том, что деятельность Всеукраинского духовного центра «Возрождение» (ВДЦВ) и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна признана нежелательной в РФ, переводил денежные средства на нужды этих структур. Для этого он перечислил со своего банковского счета в общей сложности 39 900 рублей.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, активно способствовал расследованию преступления. Эти обстоятельства, а также состояние здоровья фигуранта и его близких родственников суд учел в качестве смягчающих. Отягчающих обстоятельств не установлено.

С учетом всех данных суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Мера пресечения в виде запрета определенных действий изменена на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Кроме того, мобильный телефон, который использовался для совершения преступления, конфискован в доход государства.

