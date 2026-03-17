Можга. В городе объявлен старт приема предложений по кандидатам в члены Общественного совета муниципального образования «Городской округ город Можга». Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Общественный совет — это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который работает на общественных началах. Его формирование происходит на добровольной основе из числа активных горожан и представителей некоммерческих организаций. При этом объединение членов совета по национальному, религиозному, региональному или партийному признаку не допускается.

Письменные предложения по кандидатурам принимаются Аппаратом Главы, городской Думы и Администрации города до 13 апреля 2026 года включительно. Документы можно подать по адресу: ул. Можгинская, 59, кабинет № 309. Часы приема: в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (34139) 3-12-28 (доб. 309).