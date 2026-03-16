Ижевск. В Ижевске закрыта очередная торговая точка за продажу алкоголя в ночное время. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Министерство продолжает плановые рейды по выявлению нарушений в сфере продажи алкоголя. На этот раз под проверку попал «ПАБ разливные напитки», расположенный на улице Гагарина, 49г. В результате псевдобар был закрыт.