Ижевск. Удмуртия. Ранним утром во вторник, 15 октября, на улице Пойма в Ижевске автомобиль влетел в опору ЛЭП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.



По предварительной информации, 22-летний водитель «Нивы», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.



Водитель получил травмы. В отношении него составлены административные протоколы, а машину отправили на спецстоянку.