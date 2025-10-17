Закрыть
В Ижевске пьяный водитель на «Ниве» врезался в опору ЛЭП

17:34, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
Мужчина выжил.

Ижевск. Удмуртия. Ранним утром во вторник, 15 октября, на улице Пойма в Ижевске автомобиль влетел в опору ЛЭП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. 

По предварительной информации, 22-летний водитель «Нивы», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.

Водитель получил травмы. В отношении него составлены административные протоколы, а машину отправили на спецстоянку.

