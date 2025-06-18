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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии задержана менеджер банка за кибератаки и разглашение банковской тайны

12:14, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии задержана менеджер банка за кибератаки и разглашение банковской тайны
12:14, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
678
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электронная безопасность
Источник фото: unsplash.com
678
0

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии силовики задержали менеджера по работе с клиентами одного из банков с госучастием. Женщина подозревается в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ и незаконном разглашении банковской тайны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

В отношении сотрудницы банка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 274.1 («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру с использованием служебного положения») и части 2 статьи 183 («Незаконное получение и разглашение банковской тайны»).

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 8 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

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12:14, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
678
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#электронная безопасность