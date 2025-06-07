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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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МЧС Удмуртии предупреждает о высокой пожароопасности в период цветения тополей

16:29, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
МЧС Удмуртии предупреждает о высокой пожароопасности в период цветения тополей
16:29, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
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#Тополь\n#ландшафтный пожар\n#пожароопасный сезон\n#природный пожар
Источник фото: ИА "Сусанин"
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В Ижевске замечены случаи поджигания тополиного пуха.  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подростки поджигали тополиный пух. Видео разместили очевидцы в социальных сетях. 

В связи с этим ГУ МЧС России по Удмуртии предупреждает о высокой пожароопасности в период цветения тополей. Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью. К примеру, по этой причине в Ульяновске сгорел автомобиль, а в Ижевске группа подростков накануне поджигала пух на детской площадке. 

МЧС России напоминает о мерах предосторожности: 

не бросать окурки;

быть аккуратнее при сварочных и других огневых работах;

следить за детьми, чтобы не поджигали; 

по возможности убирать пух на придомовой территории.

 

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16:29, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
116
0
#Тополь\n#ландшафтный пожар\n#пожароопасный сезон\n#природный пожар