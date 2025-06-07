В Ижевске замечены случаи поджигания тополиного пуха.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подростки поджигали тополиный пух. Видео разместили очевидцы в социальных сетях.
В связи с этим ГУ МЧС России по Удмуртии предупреждает о высокой пожароопасности в период цветения тополей. Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью. К примеру, по этой причине в Ульяновске сгорел автомобиль, а в Ижевске группа подростков накануне поджигала пух на детской площадке.
МЧС России напоминает о мерах предосторожности:
не бросать окурки;
быть аккуратнее при сварочных и других огневых работах;
следить за детьми, чтобы не поджигали;
по возможности убирать пух на придомовой территории.
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