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Удмуртия увеличила экспорт грибницы шампиньонов в Беларусь, Казахстан и Киргизию

16:21, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия увеличила экспорт грибницы шампиньонов в Беларусь, Казахстан и Киргизию
16:21, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#товарооборот
Источник фото: unsplash.com
67
0

Последняя партия, объёмом более 37,5 тонн, отправлена к Казахстан.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года Удмуртия отправила 514,6 тонн субстрата шампиньонной грибницы в Беларусь, Казахстан и Киргизию. Объёмы отгрузки выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Объём отгрузки вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (437 тонн). Одна из последних партий — 37,5 тонн грибницы — была поставлена в Казахстан.

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16:21, 03 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
67
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#товарооборот