Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года Удмуртия отправила 514,6 тонн субстрата шампиньонной грибницы в Беларусь, Казахстан и Киргизию. Объёмы отгрузки выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Объём отгрузки вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (437 тонн). Одна из последних партий — 37,5 тонн грибницы — была поставлена в Казахстан.