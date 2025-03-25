Ижевск. Удмуртия. 53-летний житель Глазовского района признан виновным в покушении на государственную измену. Установлено, что мужчина намеревался вступить в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В мае 2024 года фигурант связался с представителями украинских спецслужб и выразил готовность вступить в ВСУ для участия в боевых действиях против российской армии. Он продал всё имущество, арендовал автомобиль с водителем и планировал добраться до Москвы, а затем до украинского посольства в Минске. Однако его задержали правоохранительные органы.

Верховный суд Удмуртии приговорил несостоявшегося ВСУшника к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. После освобождения осужденный будет находиться под ограничением свободы в течение 1 года.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.