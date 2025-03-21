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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Для поиска информации о красноармейцах запустили ТГ-бота «Картотека памяти»

17:45, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Для поиска информации о красноармейцах запустили ТГ-бота «Картотека памяти»
17:45, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#чат-боты
Источник фото: ИА "Сусанин"
14
0

Жителям Удмуртии он может помочь в поиске сведений о бойцах времён Второй мировой.

Ижевск. Удмуртия. Телеграм-бот «Картотека памяти» (18+), предназначенный для поиска информации о предках-красноармейцах, разработали в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в паблике акции «Поиск солдата» от Национальной библиотеки Удмуртии.

На пресс-конференции в ТАСС бота представил председатель совета федеральных координаторов ВДМОД «Волонтёрская рота боевого братства» Станислав Кузьменко.

Бот «Картотека памяти» анализирует публичные архивы и восстанавливает боевой путь красноармейцев. На основе искусственного интеллекта бот собирает информацию из различных источников и формирует полноценную историю фронтовой жизни искомого бойца, а также позволяет узнать о ключевых событиях, вводя интересующую дату. 

Найти своих героев можно с помощью бота: @volrota_ww2_bot

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17:45, 21 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#чат-боты