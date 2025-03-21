Ижевск. Удмуртия. Телеграм-бот «Картотека памяти» (18+), предназначенный для поиска информации о предках-красноармейцах, разработали в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в паблике акции «Поиск солдата» от Национальной библиотеки Удмуртии.

На пресс-конференции в ТАСС бота представил председатель совета федеральных координаторов ВДМОД «Волонтёрская рота боевого братства» Станислав Кузьменко.

Бот «Картотека памяти» анализирует публичные архивы и восстанавливает боевой путь красноармейцев. На основе искусственного интеллекта бот собирает информацию из различных источников и формирует полноценную историю фронтовой жизни искомого бойца, а также позволяет узнать о ключевых событиях, вводя интересующую дату.

Найти своих героев можно с помощью бота: @volrota_ww2_bot