Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют открыть Агрокванториум на базе УдГАУ. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Роман Габдрахманов.

Готовится встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, на которой, в частности, обсудят вопрос дополнительного финансирования республики.

«Если Минсельхоз поддержит инициативу, а речь идёт о 258 млн рублей, мы готовы создать «Агрокванториум». Он будет работать на базе нашего профильного вуза (УдГАУ, - прим. ред.). Кванториум объединит такие направления, как биотехнологии, робототехника, искусственный интеллект и их применение в агропромышленном комплексе», — сказал Габдрахманов.