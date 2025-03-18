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В Удмуртии может появиться «Агрокванториум»

14:47, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии может появиться «Агрокванториум»
14:47, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#агропромышленный комплекс
Источник фото: ИА «Сусанин»
82
0

Учреждение планируется открыть на базе УдГАУ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют открыть Агрокванториум на базе УдГАУ. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Роман Габдрахманов.

Готовится встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, на которой, в частности, обсудят вопрос дополнительного финансирования республики.

«Если Минсельхоз поддержит инициативу, а речь идёт о 258 млн рублей, мы готовы создать «Агрокванториум». Он будет работать на базе нашего профильного вуза (УдГАУ, - прим. ред.). Кванториум объединит такие направления, как биотехнологии, робототехника, искусственный интеллект и их применение в агропромышленном комплексе», — сказал Габдрахманов.

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14:47, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#агропромышленный комплекс