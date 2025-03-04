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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В феврале в Воткинске самыми возрастными молодожёнами стали 67-летний жених и 64-летняя невеста

10:27, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В феврале в Воткинске самыми возрастными молодожёнами стали 67-летний жених и 64-летняя невеста
10:27, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#свадьба\n#развод
Источник фото: unsplash.com (Denny Müller)
116
0

В 2024 году в Удмуртии стало меньше бракосочетаний и больше разводов.

Воткинск. Удмуртия. В феврале 2025 года в Воткинске поженилась пара, в которой невесте 64 года, а жениху — 67 лет. 

По предварительным данным Удмуртстата, в 2024 году в Удмуртии состоялось 7724 бракосочетания. По сравнению с 2023 годом, количество молодожёнов уменьшилось на 429 пар. 

Также за год увеличилось число разводов — на 26. Всего в 2024 году в регионе расторгли брак 5698 пар.  

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10:27, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
116
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#свадьба\n#развод