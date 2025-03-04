Воткинск. Удмуртия. В феврале 2025 года в Воткинске поженилась пара, в которой невесте 64 года, а жениху — 67 лет.

По предварительным данным Удмуртстата, в 2024 году в Удмуртии состоялось 7724 бракосочетания. По сравнению с 2023 годом, количество молодожёнов уменьшилось на 429 пар.

Также за год увеличилось число разводов — на 26. Всего в 2024 году в регионе расторгли брак 5698 пар.