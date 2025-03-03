Самара. Самарская область. В суде Красноглинского района Самары началось рассмотрение уголовного дела, связанного с массовыми отравлениями напитком «Мистер сидр», в результате которых погибли 50 человек. От употребления опасного напитка пострадали также двое жителей Удмуртии, ещё один скончался. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемые по этому делу — Анар Гусейнов и Артем Айрапетян — частично признали свою вину, но не согласились с формулировкой о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

«Вину не признаю в части квалификации группой лиц по предварительному сговору», — заявил Гусейнов в ходе заседания.

Айрапетян поддержал его позицию. В понедельник суд заслушал аргументы как стороны обвинения, так и защиты. Дело продолжает вызывать широкий общественный резонанс из-за масштабов трагедии.