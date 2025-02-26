Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оглашён приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии

Расследовали преступление сотрудники ФСБ совместно со следственным управлением СК России по региону. Обвиняемой проходила местная жительница, риэлтор, причастная к хищению 2,3 млн рублей, выделенных из бюджета на приобретение жилья для детей.

С учётом того, что подсудимая полностью признала вину и возместила нанесённый ущерб, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.