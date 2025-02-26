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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевский риэлтор осуждён за хищение казённых средств для детей-сирот

16:31, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский риэлтор осуждён за хищение казённых средств для детей-сирот
16:31, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: unsplash.com
65
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Средства предназначались для закупки квартир. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оглашён приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии

Расследовали преступление сотрудники ФСБ совместно со следственным управлением СК России по региону. Обвиняемой проходила местная жительница, риэлтор, причастная к хищению 2,3 млн рублей, выделенных из бюджета на приобретение жилья для детей.

С учётом того, что подсудимая полностью признала вину и возместила нанесённый ущерб, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в законную силу.

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16:31, 26 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд