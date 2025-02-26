Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустили горячую линию для желающих проконсультироваться по вопросам военной службы по контракту — 8-800-250-14-95. Как сообщает портал udmurt.ru, горячая линия работает ежедневно и круглосуточно, сам звонок бесплатный (18+).

Специалисты линии ответят на часто задаваемые вопросы, расскажут о процедурах отбора, положенных выплатах и льготах, о мерах поддержки для членов семей военнослужащих.

Напомним, в Удмуртии не прекращается набор кандидатов на военную службу по контракту в Вооруженных Силах России. Требования остаются прежними: возраст от 18 до 60 лет, отсутствие медицинских противопоказаний и желание защищать Родину. Опыт службы по призыву или по контракту либо участия в боевых действиях необязателен, но будет преимуществом.

Желающие могут обратиться в военкомат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Ижевск, улица Зенитная, 2а.

Также для удобства заинтересованных информация размещена на сайте деломужчин.рф.