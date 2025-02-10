Камчатка. На Камчатке 10 февраля стартовала одна из самых зрелищных гонок на собачьих упряжках — «Берингия. Авача-2025». В этом году в соревнованиях принимают участие 18 каюров из разных регионов России, включая спортсменов из Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.

Гонка обещает быть непростой: участникам предстоит преодолеть горный маршрут протяженностью 300 километров с общим набором высоты около 5000 метров. Среди номинаций — лыжники с двумя собаками и нарты с восемью и более собаками.

Для спортсменов из Удмуртии это не только возможность проверить свои силы в экстремальных условиях, но и шанс заявить о себе на всероссийском уровне.

«Первый раз в такую даль ехали, в первый раз на самолете. Сначала на машине до Москвы, затем на самолете. Приехали полюбоваться красотами Камчатского края, результат даже предположить не могу, но надеюсь получить удовольствие от гонки. Я думаю, что скорость моих собак ниже, чем у местных каюров, но надеюсь, что мы будем где-нибудь в серединке», — рассказала каюр из Удмуртии Мария Пушина.