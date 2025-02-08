В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего студента техникума, который обвиняется в рассылке ложных сообщений о минировании социальных объектов. Об этом сообщает «МВД Медиа»

Как выяснило следствие, в прошлом году подросток получил в мессенджере предложение от неизвестного. Ему предложили за деньги рассылать письма с угрозами о минировании учебных заведений и торговых центров Ижевска. Молодой человек согласился и отправил четыре таких сообщения на электронные адреса местных органов власти и экстренных служб.

На проверку этих сообщений были брошены силы правоохранительных органов и МЧС. Однако в ходе обследования зданий и прилегающих территорий ничего опасного обнаружено не было.

Преступная деятельность подростка была пресечена в ноябре прошлого года сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Удмуртии совместно с региональным управлением ФСБ. Выяснилось, что за каждое ложное сообщение молодой человек получал от заказчика по 5 долларов на криптовалютный кошелёк.

Его действия нанесли материальный ущерб МВД и МЧС Удмуртии. Подросток признал вину и раскаялся. Уголовное дело, возбуждённое по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), направлено в суд. Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.