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Одного из руководителей СИЗО-2 в Глазове обвинили в превышении полномочий

10:29, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Одного из руководителей СИЗО-2 в Глазове обвинили в превышении полномочий
10:29, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: unsplash.com
346
0

По версии следствия, он уговорами и обманами склонил заключённого к пропаганде нацистской символики.

Глазов. Удмуртия. В Глазове расследуется уголовное дело в отношении начальника оперативного отдела СИЗО-2, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии. 

Установлено, что в июне-июле 2023 года обвиняемый путем уговоров и обещаний склонил заключённого к распространению нацисткой символики. Целью было поднятие личных показателей служебной деятельности за счёт подставы осуждённого под удар закона. 

В дальнейшем обвиняемый собрал оперативный материал и направил его в суд. В результате последнего признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали.

Противоправная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с отделом собственной безопасности регионального УФСИН. 

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены обвиняемый и свидетели. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

10:29, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
346
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд