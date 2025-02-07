Глазов. Удмуртия. В Глазове расследуется уголовное дело в отношении начальника оперативного отдела СИЗО-2, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Установлено, что в июне-июле 2023 года обвиняемый путем уговоров и обещаний склонил заключённого к распространению нацисткой символики. Целью было поднятие личных показателей служебной деятельности за счёт подставы осуждённого под удар закона.

В дальнейшем обвиняемый собрал оперативный материал и направил его в суд. В результате последнего признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали.

Противоправная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с отделом собственной безопасности регионального УФСИН.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, допрошены обвиняемый и свидетели. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.