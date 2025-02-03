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Накренившийся столб на улице Песочной в Ижевске не повлиял на электроснабжение

14:05, 03 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Накренившийся столб на улице Песочной в Ижевске не повлиял на электроснабжение
14:05, 03 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россети Центр и Приволжье
Источник фото: t.me (ЗИ - Злой ижевчанин)
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Его демонтируют в течение дня.

Ижевск. Удмуртия. Накренившийся столб в Ижевске на улице Песочной не повлиял на работу сетей электроснабжения. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Центр и Приволжье» – Удмуртэнерго».

В компании пояснили, что повреждённую в результате ДТП опору демонтируют в течение дня. Освещение на участке дороги будет восстановлено. Падение электрических проводов на дорогу также исключено.

«Они достаточно закреплены. Как придет новая опора, установим на этом месте новую», – заверили в пресс-службе.

Известно, что в столб влетел грузовик.

UPD: Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, по предварительной информации, водитель уходил от столкновения.

14:05, 03 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россети Центр и Приволжье