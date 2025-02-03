Ижевск. Удмуртия. Накренившийся столб в Ижевске на улице Песочной не повлиял на работу сетей электроснабжения. Об этом корреспонденту ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Центр и Приволжье» – Удмуртэнерго».

В компании пояснили, что повреждённую в результате ДТП опору демонтируют в течение дня. Освещение на участке дороги будет восстановлено. Падение электрических проводов на дорогу также исключено.

«Они достаточно закреплены. Как придет новая опора, установим на этом месте новую», – заверили в пресс-службе.

Известно, что в столб влетел грузовик.

UPD: Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, по предварительной информации, водитель уходил от столкновения.