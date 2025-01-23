В Удмуртии могут увеличиться штрафы при продаже детям табачной продукции

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут увеличиться штрафы для торговцев, которые продают несовершеннолетним табачную продукцию. Как сообщает пресс-служба Госдумы России, депутаты единогласно приняли закон о защите здоровья детей, который значительно увеличивает штрафы за продажу табачных изделий.

В случае принятия закона Советом Федерации и президентом страны за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для её производства, кальянов и устройств для потребления подобной продукции будут действовать следующие штрафы. Для граждан — до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — до 700 тыс. рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей.

Это не единственная мера, направленная на решение вопроса, напомнили в Госдуме. В январе уже вступил в силу закон, согласно которому за неоднократную продажу детям такой продукции устанавливается уже уголовная ответственность. Наказание — штраф до 80 тыс. рублей или исправительные работы сроком до года с возможным запретом на определённую деятельность до трёх лет.

Напомним, что ещё в 2023 году депутаты приняли закон о запрете продажи детям вейпов, в том числе не содержащих никотин, и расходников к ним. Кроме того, была запрещена реклама и пропаганда вейпов среди несовершеннолетних, а также открытая выкладка и демонстрация устройств для потребления никотинсодержащей продукции в магазинах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также провёл опрос в своём ТГ-канале по возможности полного запрета продажи вейпов и жидкостей к ним. На Совете ГД 20 января спикер предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о таком запрете, чтобы выйти на рассмотрение до конца текущей сессии.

22 января Нижняя палата также приняла закон о внесении изменений в КоАП РФ. В случае принятия закона последующими инстанциями несовершеннолетним также запретят продавать «потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения». По словам Володина, эта мера должна «оградить несовершеннолетних от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых предметов, а также от непреднамеренных поджогов и иных печальных последствий».