17 лауреатов получили премию «Признание» в Удмуртии

Большинство из них — проекты поддержки.
Ижевск. Удмуртия. Премию «Признание» вручили 17 лауреатам в Удмуртии. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов. Он напомнил, что за шесть лет существования премии её получили около 120 человек.
«И это, конечно, очень мало, потому что Удмуртия — республика искренних, трудолюбивых и отзывчивых людей. В этом году премия, в первую очередь, про поддержку. Её получили 17 лауреатов, которых объединяет девиз — "Вместе мы можем все"», — написал Бречалов.
Лауреатами за 2024 год стали:
- Тамара Уткина — волонтёр общественных движений «Zащита18. Маскировочные сети. Удмуртия» и «Удмуртия своих не бросает»;
- врачи Республиканского клинико-диагностического центра — Роман Эльмаджи, Владислав Рыков, Ильшат Вильданов, перфузиолог Любовь Бутолина;
- Елена Калашникова – Президент фонда имени Михаила Тимофеевича Калашникова;
- Фаиль Ибрагимов – председатель молодёжной поисковой организации «Долг»;
- Кожильская инициативная группа, руководители – Мария Феоктистова и Елена Владыкина;
- Валентин Кропотин и его команда из деревни Ныша;
- Валерий Непогодин – тренер-преподаватель Граховской спортивной школы;
- специалисты Перинатального центра;
- организаторы проекта «Продлёнка для ребенка» – Татьяна Хохрякова, Ольга Растягаева;
- хоккейная команда «Красотули» Увинского района;
- Андрей Кузнецов – руководитель и тренер спортклуба для людей с инвалидностью «Кузнечики»;
- Зульфия Шульмина – председатель Сюмсинского отделения «Всероссийского общества инвалидов»;
- инициативные группы Ярского, Камбарского, Игринского, Алнашского районов, которые преображают свои деревни и села и помогают тем, кому особенно нужна поддержка.