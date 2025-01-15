17 лауреатов получили премию «Признание» в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Премию «Признание» вручили 17 лауреатам в Удмуртии. Об этом сообщил в соцсетях глава республики Александр Бречалов. Он напомнил, что за шесть лет существования премии её получили около 120 человек.

«И это, конечно, очень мало, потому что Удмуртия — республика искренних, трудолюбивых и отзывчивых людей. В этом году премия, в первую очередь, про поддержку. Её получили 17 лауреатов, которых объединяет девиз — "Вместе мы можем все"», — написал Бречалов.

Лауреатами за 2024 год стали:

- Тамара Уткина — волонтёр общественных движений «Zащита18. Маскировочные сети. Удмуртия» и «Удмуртия своих не бросает»;

- врачи Республиканского клинико-диагностического центра — Роман Эльмаджи, Владислав Рыков, Ильшат Вильданов, перфузиолог Любовь Бутолина;

- Елена Калашникова – Президент фонда имени Михаила Тимофеевича Калашникова;

- Фаиль Ибрагимов – председатель молодёжной поисковой организации «Долг»;

- Кожильская инициативная группа, руководители – Мария Феоктистова и Елена Владыкина;

- Валентин Кропотин и его команда из деревни Ныша;

- Валерий Непогодин – тренер-преподаватель Граховской спортивной школы;

- специалисты Перинатального центра;

- организаторы проекта «Продлёнка для ребенка» – Татьяна Хохрякова, Ольга Растягаева;

- хоккейная команда «Красотули» Увинского района;

- Андрей Кузнецов – руководитель и тренер спортклуба для людей с инвалидностью «Кузнечики»;

- Зульфия Шульмина – председатель Сюмсинского отделения «Всероссийского общества инвалидов»;

- инициативные группы Ярского, Камбарского, Игринского, Алнашского районов, которые преображают свои деревни и села и помогают тем, кому особенно нужна поддержка.