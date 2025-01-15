На федеральной трассе в Удмуртии начался ямочный ремонт

Удмуртия. В Удмуртии раньше обычного времени приступили к ямочному ремонту проходящей через республику федеральной трассы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Столь раннее начало ямочного ремонта обусловлено перепадами температур и разрушением вследствие это дорожного полотна. Работы велись в минувшие выходные. Для латания выбоин дорожники израсходовали 4,5 тонны литого асфальта.

«Литой асфальт — это временное решение проблемы. Смесь из асфальтовой крошки, битума и минерального порошка недолговечна. Однако зимой, когда наблюдаются постоянные перепады температур, это пока единственный способ справиться с ситуацией. Как только сойдет снег и высохнет асфальт на дорогах, будут применяться другие технологии ремонта», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

Смесь для литого асфальта производит воткинский асфальтобетонный завод, который решили в этом году не консервировать.