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На федеральной трассе в Удмуртии начался ямочный ремонт

09:50, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На федеральной трассе в Удмуртии начался ямочный ремонт
09:50, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
328
0
#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#федеральная трасса М-12 «Восток»
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
328
0

Рабочие израсходовали 4,5 тонны литого асфальта.

Удмуртия. В Удмуртии раньше обычного времени приступили к ямочному ремонту проходящей через республику федеральной трассы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Столь раннее начало ямочного ремонта обусловлено перепадами температур и разрушением вследствие это дорожного полотна. Работы велись в минувшие выходные. Для латания выбоин дорожники израсходовали 4,5 тонны литого асфальта. 

«Литой асфальт — это временное решение проблемы. Смесь из асфальтовой крошки, битума и минерального порошка недолговечна. Однако зимой, когда наблюдаются постоянные перепады температур, это пока единственный способ справиться с ситуацией. Как только сойдет снег и высохнет асфальт на дорогах, будут применяться другие технологии ремонта», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.  

Смесь для литого асфальта производит воткинский асфальтобетонный завод, который решили в этом году не консервировать. 

09:50, 15 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
328
0
#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#федеральная трасса М-12 «Восток»