Удмуртия получила 80 тысяч тонн урожая картофеля

Удмуртия. Аграрии Удмуртии подсчитывают урожай картофеля и овощей, который пойдёт на обеспечение детских садов, школ и федеральных торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Сбор картошки составил 80 тысяч тонн. Также получено 7,6 тысяч тонн капусты, моркови, свёклы, лука и чеснока.

«Несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы, год для сельхозпроизводителей в целом сложился удачно. Аграрии смогли собрать весь урожай и заготовить достаточный объем кормов для наших животных. Порадовал рост урожайности картофеля и овощей, которая превысила показатели прошлого года», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин.

Урожайность картофеля в этом году была средней — 211 центнеров с гектара. Урожайность у овощеводов достигла 375 центнеров с гектара.