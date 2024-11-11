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Удмуртия получила 80 тысяч тонн урожая картофеля

15:46, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия получила 80 тысяч тонн урожая картофеля
15:46, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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Источник фото: ИА «Сусанин»
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Также сельхозпредприятия республики вырастили 7,6 тысяч тонн других овощей.

Удмуртия. Аграрии Удмуртии подсчитывают урожай картофеля и овощей, который пойдёт на обеспечение детских садов, школ и федеральных торговых сетей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

Сбор картошки составил 80 тысяч тонн. Также получено 7,6 тысяч тонн капусты, моркови, свёклы, лука и чеснока. 

«Несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы, год для сельхозпроизводителей в целом сложился удачно. Аграрии смогли собрать весь урожай и заготовить достаточный объем кормов для наших животных. Порадовал рост урожайности картофеля и овощей, которая превысила показатели прошлого года», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Юдин. 

Урожайность картофеля в этом году была средней — 211 центнеров с гектара. Урожайность у овощеводов достигла 375 центнеров с гектара. 

15:46, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1081
0