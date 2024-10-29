Госсовет Удмуртии утвердил изменения в процесс формирования общественных советов

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии внёс изменения в статью 5 закона «Об общественном контроле в Удмуртской Республике». На сессии 29 октября депутаты поддержали поправки сразу в двух чтениях.

Напомним, суть инициативы — формирование общественных советов при исполнительных органах власти у Удмуртии на конкурсной основе. Кроме того, решено вводить в такие общественные советы представителей Общественной палаты республики.

Всё это призвано продемонстрировать открытость и гласность органов власти.