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Госсовет Удмуртии утвердил изменения в процесс формирования общественных советов

14:05, 29 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Госсовет Удмуртии утвердил изменения в процесс формирования общественных советов
14:05, 29 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Госсовет Удмуртии\n#общественные институты
Источник фото: АОКН УР
151
0

Такие объединения при органах исполнительной власти будут создаваться на конкурсной основе.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии внёс изменения в статью 5 закона «Об общественном контроле в Удмуртской Республике». На сессии 29 октября депутаты поддержали поправки сразу в двух чтениях.

Напомним, суть инициативы — формирование общественных советов при исполнительных органах власти у Удмуртии на конкурсной основе. Кроме того, решено вводить в такие общественные советы представителей Общественной палаты республики.

Всё это призвано продемонстрировать открытость и гласность органов власти.

14:05, 29 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Госсовет Удмуртии\n#общественные институты