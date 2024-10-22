В Удмуртии заблудившегося в лесу мужчину нашли без сознания возле села Сигаево 

Сарапул. Удмуртия. Вечером 21 августа в Сарапульском районе искали заблудившегося в лесу мужчину. К счастью, люди подоспели на помощь вовремя. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.

Мужчину нашли замерзающим неподалёку от села Сигаево. К тому моменту он уже потерял сознание. Из-за труднопроходимого рельефа пострадавшего не удалось оперативно доставить до машины скорой помощи. В транспортировке помогли спасатели.

Человека удалось спасти.