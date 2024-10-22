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В Удмуртии заблудившегося в лесу мужчину нашли без сознания возле села Сигаево 

10:00, 22 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии заблудившегося в лесу мужчину нашли без сознания возле села Сигаево 
10:00, 22 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#заблудившиеся в лесу
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
154
0

В Удмуртии заблудившегося в лесу мужчину нашли без сознания возле села Сигаево 

Сарапул. Удмуртия. Вечером 21 августа в Сарапульском районе искали заблудившегося в лесу мужчину. К счастью, люди подоспели на помощь вовремя. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии. 

Мужчину нашли замерзающим неподалёку от села Сигаево. К тому моменту он уже потерял сознание. Из-за труднопроходимого рельефа пострадавшего не удалось оперативно доставить до машины скорой помощи. В транспортировке помогли спасатели. 

Человека удалось спасти. 

10:00, 22 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#заблудившиеся в лесу