Какие изменения ждут жителей Удмуртии в октябре

Ижевск. Удмуртия. В октябре в России вступают в силу ряд изменений, которые отразятся на жизни граждан. «Сусанин» сделал подборку наиболее важных нововведений.

Повышение зарплат бюджетникам

Зарплата бюджетников проиндексирована с 1 октября на 5,1%. В этот перечень входят педагоги, преподаватели, медики и другие сотрудники федеральных учреждений — университетов, медицинских центров. Также речь идёт сотрудниках федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры, о гражданском персонале силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии).

Цифровые удостоверения

С 1 октября в России стартует пилотное внедрение цифровых удостоверений многодетных семей. До декабря будет отрабатываться порядок формирования и использования цифрового удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи для получения мер поддержки.

Удостоверение появится в разделе «Семья и дети» личного кабинета членов многодетной семьи на госуслугах. Однако возможность сохранить бумажное удостоверение останется.

Рост цен на машины

С октября вырастут тарифы утилизационного сбора на машины, как произведённые в России, так и ввозимые из-за рубежа. Согласно постановлению Правительства от 13 сентября 2024-го, утильсбор на автотехнику и прицепы вырастет на 70-85%. Затем каждый календарный год до 2030-го показатель будет подниматься на 10-20%.

Тарифы вырастут на легковые и грузовые автомобили, автобусы, а также отдельные виды дорожно-строительной техники.

Упрощение подачи заявлений

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с 1 октября смогут подать заявление для получения жилья через портал госуслуг.

В электронном виде можно подать заявления:

· о сокращении срока действия договора найма жилого помещения;

· о предоставлении выплаты на покупку жилья в собственность или для полного погашения ипотечного кредита.