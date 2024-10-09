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В Ижевске на двух улицах могут установить тросовые ограждения

17:30, 09 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на двух улицах могут установить тросовые ограждения
17:30, 09 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тросовые ограждения
Фото: dor.expert
83
0

Данный элемент безопасности планируют обустроить на улицах Союзной и Баранова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется установка тросовых ограждений на участках улиц Союзной и Баранова. Соответствующая конкурсная документация опубликована на портале Госуслуг. 

Первый объект должен появиться до 1 ноября на участке улицы Союзной, от дома №32 по улице Берша до проспекта Калашникова. Начальная цена контракта на установку ограждений составляет 5,9 млн рублей. 

Ещё одно тросовое ограждение предусматривается на оси улицы Баранова на участке от улицы Олега Кошевого до улицы Тараса Шевченко. Начальная цена контракта составляет 3,9 млн рублей. 

Заявки принимались до 8 октября и, к сожалению, к этому сроку не нашлось желающих взяться за работу. Конкурсные процедуры признаны недействительными и пройдут вновь. 

17:30, 09 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тросовые ограждения